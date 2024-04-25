2024-04-25 23:12:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الخميس، توقيف أكثر من 200 شخص خلال مداهمة واسعة النطاق في حي منطقة “البتاويين” وسط بغداد، حيث استهدفت شبكات دعارة ومخدرات واتجار بالبشر. وقال مدير إعلام وعلاقات الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح تابعته منصة “إيشان”، إنه “العملية ستستمر لعدة أيام، وهي الأولى من نوعها منذ سنوات”. وأضاف أن […]

ظهرت المقالة عملية “البتاويين” في يومها الأول.. هذا ما عثر عليه داخل المنطقة “المشبوهة” أولاً على Eishan.