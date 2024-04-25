2024-04-25 23:12:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الخميس، اعتقال أصحاب شركات بتهمة الترويج لما يسمى بـ “الحج التجاري”. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان: إن “بعض أصحاب شركات العمرة والحج تحايلوا على المواطنين وادعوا وجود تأشيرات تمكنهم من أداء مناسك الحج كالحج التجاري وغيرها من المسميات وكذلك هم لا يمتلكون إجازة ممارسة […]

ظهرت المقالة هيئة الحج تعلن الإطاحة بـ”سماسرة الحج التجاري”: أحذروهم أولاً على Eishan.