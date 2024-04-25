بيلينجهام خارج قائمة ريال مدريد لموقعة سوسييداد

2024-04-25 23:36:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسييداد، غدا الجمعة، على ملعب أنويتا، في إطار الجولة 33 من عمر الليجا.وشهدت القائمة، غياب النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، بسبب معاناته من مشاكل في المعدة.حراسة المرمى: لونين - كيبا - فرانالدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ناتشو - فاسكيز - جارسيا - روديجرالوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس - جولرالهجوم: فينيسيوس - رودريجو - خوسيلو - إبراهيم ديازويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليجا برصيد 81 نقطة، فيما يحتل ريال سوسييداد المركز السادس برصيد 51 نقطة.