بيلينجهام خارج قائمة ريال مدريد لموقعة سوسييداد
2024-04-25 23:36:03 - المصدر: واع
متابعة - واع
أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسييداد، غدا الجمعة، على ملعب أنويتا، في إطار الجولة 33 من عمر الليجا.
وشهدت القائمة، غياب النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، بسبب معاناته من مشاكل في المعدة.
وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: لونين - كيبا - فران
الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ناتشو - فاسكيز - جارسيا - روديجر
الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس - جولر
الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - خوسيلو - إبراهيم دياز
ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليجا برصيد 81 نقطة، فيما يحتل ريال سوسييداد المركز السادس برصيد 51 نقطة.
أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسييداد، غدا الجمعة، على ملعب أنويتا، في إطار الجولة 33 من عمر الليجا.
وشهدت القائمة، غياب النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، بسبب معاناته من مشاكل في المعدة.
وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: لونين - كيبا - فران
الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ناتشو - فاسكيز - جارسيا - روديجر
الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس - جولر
الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - خوسيلو - إبراهيم دياز
ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليجا برصيد 81 نقطة، فيما يحتل ريال سوسييداد المركز السادس برصيد 51 نقطة.