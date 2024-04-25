نائب: استثمارات العراق ارتفعت وتحتاج لمراجعة شاملة للسنوات السابقة

2024-04-25 23:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب النائب مضر الكروي، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، بان 3 اسباب ستدفع الى مراجعة شاملة لملف الاستثمارات بالعراق.

وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق مر بفترات عصيبة بعد 2003 كان أقساها بعد 2014 وشكلت تحديا لكل المرافق الاقتصادية ومنها الاستثمارات بشكل عام خاصة وان الاخيرة لا تنتعش الا في ظل اجواء امنة ومستقرة".

واضاف، ان "الاستيلاء على الاراضي واستغلالها بذريعة الاستثمار موجود وهناك عشرات القضايا في اروقة القضاء عن مخالفات"، لافتا الى ان "ملف الاستثمار معقد للغاية ويحتاج الى مراجعة شاملة من قبل الحكومة ابتداء من اعادة صياغة القوانين وتحديد الصلاحيات".

واشار الى ان "الاستقرار الامني وعودة رؤوس الاموال المحلية وتدفق الاستثمارات الخارجية وولادة مجالس المحافظات اسباب ستدفع الى مراجعة الاستثمارات السابقة والتي لن نتفاجئ ان كانت تشوبها مخالفات مالية وادارية لكن بشكل عام مستوى نشاط الاستثمارات في البلاد ارتفع في الاشهر 10 الاخيرة بنسبة لا تقل عن 10% ونتوقع بان يكون الارتفاع اكبر خلال 2024".

وحل العراق في المرتبة الرابعة ضمن اكثر 10 دول بنمو الزخم الاستثماري الأجنبي خلال الفترة بين 2021 ونهاية 2023، حيث نمت النفقات اكثر من 370% خلال هذه السنوات، بحسب تقارير مختصة.



