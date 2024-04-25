"بركة ماء" تنهي حياة الطفل "الفاروق" في العراق

2024-04-25 23:48:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، مساء الخميس، بأن طفلاً في المرحلة الابتدائية، قضى غرقاً في بركة للماء جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "طفلاً يدعى (الفاروق عمر أحمد) من مواليد 2015، طالب في المرحلة الابتدائية، يسكن في مجمع شقق الصيادة جنوبي كركوك، قضى غرقاً بسبب سقوطه في بركة ماء قرب مسكنه حيث كان يلعب مع مجموعة من أصدقائه وحاول السباحة ونزل للماء ولم يخرج منها".

وأضاف المصدر، أن "الأهالي تمكنوا من إخراج جثة الطفل ونقله إلى دائرة الطب العدلي".