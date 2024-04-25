2024-04-25 23:54:07 - المصدر: منصة إيشان

بهدف الحصول على “حصة عادلة من المياه”، وقعت بغداد اتفاقية لإدارة الموارد المائية مع أنقرة تمتد لعشرة أعوام قابلة للزيادة. ورغم الترحيب الرسمي، فقد أثارت الاتفاقية غضب خبراء المياه لعدم إنهائها الخلاف حول “محلية” أم “دولية” نهري دجلة والفرات، وعدم الوضوح في تحديد كميات المياه التي سيتم إطلاقها إلى العراق. وتعتبر أنقرة نهري دجلة والفرات […]

ظهرت المقالة اتفاقية المياه مع تركيا.. دجلة والفرات تحت “رحمة” السلطان أولاً على Eishan.