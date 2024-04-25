2024-04-25 23:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، الانتهاء من مشروع تشغيل وحدة الأزمرة في كل من مصفى البصرة بطاقة 1.3 مليون لتر يومياً، وشركة مصافي الوسط بالدورة بطاقة 750 ألف لتر يوميا .

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية، حامد يونس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تشغيل وحدة الأزمرة في شركة مصافي الوسط يسهم في تعظيم وتحسين المخزون، وإضافة طاقة إنتاجية قدرها 750 ألف لتر يومياً إلى جانب الاستغناء عن استيراد البنزين عالي الأوكتان بمقدار 1.5 لتر يوميا".

وأكد يونس، حرص الحكومة الاتحادية، والوزارة على "زيادة معدلات إنتاج الطاقة التكريرية وتحسين الإنتاج بالمصافي الوطنية وصولا إلى الاكتفاء الذاتي والتحول التدريجي إلى تصديرها للأسواق العالمية، وفق وكالة أنباء العالم العربي".