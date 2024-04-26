2024-04-26 00:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي، يوم الخميس، بترشيح حركة البشائر ضمن ائتلاف دولة القانون، عبد الرسول جدعان العتبي لمنصب محافظ ديالى.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "حركة البشائر رشحت العتبي، للمنصب بدلا عن المرشح مؤيد العبيدي وهو شقيق عضو مجلس ديالى، عن ائتلاف دولة القانون تركي جدعان العتبي".

وأضاف أن "العتبي ثالث مرشح لدولة القانون وخامس مرشح للكتل السياسية لمنصب المحافظ في ديالى، بعدما أخفقت الكتل السياسية بعقد جلسة وتمرير المرشحين".

وأشار إلى أن "الكتل السياسية السنية عقدت اجتماعاً في مدينة بعقوبة، فيما عقدت الكتل الشيعية اجتماعاً آخر بالوقت ذاته في بغداد لمناقشة حسم تشكيل الحكومة المحلية في ديالى".

وفي سياق متصل، أكد عضو في مجلس ديالى، رفض ذكر اسمه للوكالة، أن "معظم الحضور من اجتماع الكتل السنية (عزم والسيادة وتقدم) قرروا ترشيح النائب رعد الدهلكي لمنصب محافظ ديالى".

وانقسم مجلس ديالى إلى فريقين، الأول يحاول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي ومكون من 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكورد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة وهم يعترضون على التجديد للتميمي.

وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شهر شباط/ فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.

كما لم تتمكن كتل الإطار التنسيقي من الاتفاق على شخصية لتنصيبه محافظاً لديالى، فبعد أن رشح زعيم تحالف "نبني" هادي العامري، محافظ ديالى السابق مثنى التميمي لإتمام دورة أخرى، رفضت كتل من الإطار تولي التميمي المنصب مجدداً، وعلى إثر ذلك سحب العامري مرشحه وقدم بديلاً آخر وتم رفضه أيضاً، وأخيراً تنازل العامري من المنصب إلى دولة القانوني الذي رشح وضاح التميمي محافظاً لديالى.