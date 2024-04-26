التربية الكوردستانية تحث جميع مديرياتها على الانضمام الى مشروع "حسابي" (وثيقة)

2024-04-26 00:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، جميع مدرساتها في محافظات الاقليم وإداراتها المستقلة للانضمام الى مشروع (هەژماری من- حسابي) للاستفادة من خدماته في سحب رواتب الموظفين والعاملين بالأجور في حدود تلك المديريات.

وجاء في كتاب، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ مذيل بتوقيع وزير التربية آلان حمه سعيد بتاريخ اليوم الخميس، تم اعمامه الى المديريات العامة للتربية في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وإدارات سوران وزاخو ورابرين وكرميان، بشأن فتح حسابات مصرفية عن طريق مشروع حسابي، بالاشارة الى كتاب رئاسة مجلس وزراء الاقليم/ رئاسة الديوان بالعدد 5281 في 25 /4 / 2024 الخاص بفتح حساب مصرفي عن طريق مشروع (هەژماری من- حسابي) بهدف تنفيذ المشروع لكي تتم الاستفادة من خدماته لسحب الأموال النقدية لرواتب موظفي الاقليم.

وأضاف الكتاب أنه يتم إبلاغ الجميع ان عملية تسجيل الموظفين والمستفيدين من المشروع في حدود جميع المحافظات والإدارات المستقلة مستمرة ، مبينا أنه من أجل ذلك بتوصية من مكتب رئيس حكومة الاقليم نعلن انه من اجل الاستمرار في الخطوات وتسريع العملية يتوجب التنسيق وتسهيل الامور للفريق الخاص بالمشروع وإبلاغ جميع الموظفين بالالتزام بفتح حسابات مصرفية عن طريق مشروع حسابي بهدف القيام بمهمته.