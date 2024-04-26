"كوماندو كوردستان" تكشف تفاصيل الحدث الأمني في كرميان وتعلن مقتل أحد عناصرها

2024-04-26 00:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قوات كوماندو إقليم كوردستان، يوم الخميس، مقتل أحد عناصرها أثناء محاولة إحباط قيام عصابة لتهريب الآثار في منطقة "قوره تو" في حدود إدارة كرميان المستقلة بإقليم كوردستان.

وجاء في بيان للكوماندو، ورد لوكالة شفق نيوز: "بمزيد من الاسى والحزن العميق لقي أحد عناصر البيشمركة مصرعه من اجل حماية ارض كوردستان"،

وبحسب البيان، فبعد استحصال معلومات استخباراتية دقيقة عن وجود عصابة لتهريب الأسلحة والآثار في وقت متأخر من ليلة الأربعاء على الخميس، قام فريق من قوات القيادة في منطقة صالح آغا في ناحية قوره في الساعة 12:38 بنصب كمين لتلك العصابة التي كانت تنوي تهريب عدد من قطع السلاح والآثار إلى خارج الإقليم.

ولفت إلى انه "اثناء مرور سيارات العصابة حصلت مواجهة بين قوات الكوماندو والمتهمين"، مردفاً: "للأسف سقط رجل شجاع وجريء من الكوماندو، يدعى (أيوب محمد علي)".