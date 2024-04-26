2024-04-26 01:54:07 - المصدر: منصة إيشان

في حديث لا يمت للسياسة بصلة، نزلت فيه نائبتان عراقيتان إلى مستوى “الحضيض”، بعد هجوم بألفاظ بذيئة تجاه أعضاء مجالس المحافظات. وهاجمت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي والنائبة عن تقدم وحدة الجميلي، أعضاء مجالس المحافظات، عبر دردشة في كروب واتساب يحمل اسم “الدورة الانتخابية الخامسة”. وكتبت الدليمي في الدردشة، ما نصه: “وصلنا […]

ظهرت المقالة “نرگعهم نعال”.. نائبتان تنزلان “للحضيض” في حديث يخص أعضاء مجالس المحافظات أولاً على Eishan.