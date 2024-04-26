المرشح لخلافة كلوب.. دوري واحد في 6 مواسم

2024-04-26 08:48:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأشارت صحيفة "ليفربول إيكو" ومصادر أخرى من ليفربول، إن المدرب الهولندي آرني سلوت، أصبح المرشح الأول لخلافة الألماني يورغن كلوب، في تدريب ليفربول الموسم المقبل.وقالت الصحيفة إن سلوت أصبح "المفضل بوضوح" لدى إدارة ليفربول، لأنه "يلائم جميع الصفات التي تبحث عنها الإدارة في المدرب الجديد".ويمتاز سلوت بقدرته على لعب كرة القدم الحديثة بطريقة هجومية، مع ناديه الحالي، فينورد الهولندي، لكن تاريخه في البطولات خجول.وحقق سلوت لقب الدوري الهولندي مرة واحدة كمدرب، خلال 6 مواسم، وهي مدة عمله كمدرب في مجال كرة القدم.المصدر : سكاي نيوز