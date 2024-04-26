جوارديولا: لسنا في مأمن من مصير ليفربول

2024-04-26 08:48:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأبدى مدرب مانشستر سيتي (بيب جوارديولا) رضاه عن أداء فريقه بعد الفوز على مضيفه برايتون 4-0 ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.وبات السيتي برصيد (76) يتخلف بفارق نقطة وحيدة وراء المتصدر آرسنال، علما بأن له مباراة مؤجلة، مع تبقي 4 جولات من عمر المسابقة.وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": " كنا في نفس الموقع، ولكن هذا لا يعني أننا سنفوز باللقب، علينا أن نفعل الأشياء لتحقيق ذلك".وأضاف: "نعلم أن برايتون لا يستسلم أبداً، وفي الشوط الأول وجدنا الإيقاع الصحيح وسجلنا في اللحظات المناسبة، في اللحظات المناسبة عاقبناهم، برايتون خارج ملعبنا دائماً ما يكون صعباً للغاية".وعن تقليص فارق الأهداف على آرسنال، علق بيب: "من الصعب تقليص الفارق، إنهم يسجلون الكثير من الأهداف ولا يستقبلونها، الشيء الأساسي هو الفوز بالمباراة ولدينا 5 مواجهات متبقية، وفي كل مرة تكون مباراة صعبة، والآن نتعافى ثم نواجه نوتنجهام فورست".وعما إذا كان نجمه فيل فودين مرشحاً للفوز بجائزة لعب الموسم في البريميرليج، أجاب جوارديولا: "بالتأكيد، لكنه يريد الفوز بالبطولة، وأرى أن تأثيره في الثلث الأخير كان أفضل من آخر مباراتين أو ثلاث واليوم كان أكثر هدوءاً. اتخاذ القرار كان جيداً".وسئل جوارديولا عما إذا كان المنافسة على اللقب ما تزل ثلاثية، فرد: "نعم. أشياء كثيرة يمكن أن تحدث وما حدث مع ليفربول ضد كريستال بالاس وإيفرتون يمكن أن يحدث لنا ويمكن أن يحدث لآرسنال، لا أحد في مأمن وعلينا أن نرتاح، الآن نحن فقط نتعافى وننتقل إلى المرحلة التالية".المصدر : كورة