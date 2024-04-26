راصد جوي يحدد موعد انتهاء "ذروة" الموجة الأربعينية الحارة في العراق

2024-04-26 08:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكر الراصد الجوي صادق عطية، أن مناطق ومدن العراق تتعرض الى موجة حارة تستمر ذروتها اليوم الجمعة وغدا السبت.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ذروة الموجة الحارة هذا اليوم ويوم غد السبت حيث تقع مناطق غرب وشمال العراق تحت تأثير كتلة هوائية مدارية حارة تسببت فــــي تسجيل درجات حرارة أربعينية جهة غرب البلاد وهي أعلى من تسجيلات مدن الجنوب والوسط حاليا و التي تتأثر بنسبة أقل.

هذا وكان عطية قد حذر، يوم الأربعاء الماضي، من هطول مطري غزير في مدن بالعراق جراء حالة جوية ربيعية متقلبة يبدأ تأثيرها منتصف الأسبوع المقبل وتستمر لبضعة أيام.

وتوقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي مؤخرا، أن تتأثر مناطق ومدن في العراق بمنخفض جوي ممطر "عالي الفعالية" نهاية شهر نيسان/أبريل الجاري.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن البلاد تتأثر بمنخفض ممطر عالي الفعالية تحديداً يبدأ يوم 30 من شهر نيسان الجاري، وحسب خرائط الطقس فهناك سيناريو يتحرك خلاله هذا المنخفض من دول الخليج والبحر الأحمر.

وأضاف أن 70 بالمائة من هذا المنخفض من المتوقع أن تشمل بعض المناطق في البلاد خاصة الأقسام الجنوبية منها، وأجزاء متفرقة في باقي المدن وقد يخلف أمطارا غزيرة.

وتابع الزيادي بالقول، إن هناك سيناريو آخر قد يضعف هذا المنخفض، ويبقى أكثر احتمالية جنوباً، مشير الى انه "ان ثبت فهذا المنخفض يعتبر نادر الحدوث حيث لم يحصل منذ أربع عقود من حيث التوقيت الفصلي أي يحدث في وقت صيفي وسبق أن حدث العام 1982 لهكذا ظروف".