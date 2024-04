ذي قار: رئاسة الوزراء تعلن عن مبادرة لتعليم 300 يتيم ومتعفف في المحافظة

2024-04-26 09:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اعلن محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي عن إطلاق مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتعليم 2000 يتيم ومتعفف في العراق، منها حصة محافظة ذي قار 300 طالب،داعيا المشمولين إلى التقديم على الرابط الالكتروني الموجوده ادناه. وقال الإبراهيمي في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أن محافظة ذي...

