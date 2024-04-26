أسعار النفط تتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين

2024-04-26 09:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

زادت أسعار النفط، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، في طريقها إلى إنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد خسائر لأسبوعين متتاليين وذلك بعد أن عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن تفاؤلها حيال النمو الاقتصادي بينما تستمر المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة صراع الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0347 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 89.32 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 83.80 دولار للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع خام برنت 2.3 بالمئة حتى الآن في حين ارتفع الخام الأمريكي 0.8 بالمئة.

وقالت يلين لرويترز يوم الخميس إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من العام قد يتم تعديله بالزيادة وإن التضخم سيتراجع بعد مجموعة من العوامل "غير المألوفة" دفعت الاقتصاد إلى أضعف أداء له في ما يقرب من عامين.

وأضافت أن النمو الاقتصادي الأمريكي من المرجح أن يكون أقوى مما تشير إليه البيانات الفصلية الأضعف من المتوقع.

وأظهرت البيانات أن النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الأول. وقبل تعليقات يلين، أثرت التوابع الناجمة عن تسارع التضخم على أسعار النفط إذ توقع المستثمرون ألا يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة قبل سبتمبر أيلول.

كما تلقت الأسعار في وقت مبكر من الجلسة دعما من المخاوف بشأن الإمدادات مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وكثفت إسرائيل ضرباتها الجوية على رفح بعد أن قالت إنها ستنقل المدنيين من المدينة الواقعة جنوب غزة وستشن هجوما شاملا على الرغم من تحذيرات حلفائها من أن ذلك قد يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى.



