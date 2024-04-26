اليوم.. الأولمبي العراقي يواجه فيتنام في ربع نهائي كأس آسيا

2024-04-26 09:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يواجه منتخبنا الأولمبيّ لكُرةِ القدم ، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، نظيره الفيتناميّ في الدور ربع النهائي لبُطولةِ آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس، التي تقام في ملعب الجنوب المونديالي بالساعة الثامنة والنصف ليلاً.

وأختتم المنتخب تحضيراته أمس الخميس للقاء وحضر التدريبات رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال والنائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود وعضو الاتحاد رئيس الوفد غانم عريبي، وأعضاء الاتحاد محمد ناصر وكوفند عبد الخالق والأمين العام للاتحاد محمد فرحان، ومدربُ المنتخب الوطنيّ كاساس وملاكه المساعد، والمشرف الإداريّ المحلي لزاخو كوهدار شيخو، ورئيس نادي زاخو عمار فرهاد.

وشملت التدريباتُ على عددٍ من حالات اللعب المُختلفة في الجانبين الدفاعي والهجومي، وأدّى اللاعبون التمارينَ بروحيّةٍ عالية.

وأشاد رئيسُ الاتحاد عدنان درجال بزيارةِ المشرف الإداريّ لزاخو ورئيس نادي زاخو، وتقديمهما الدعم الكامل والمساندة للمنتخبِ الأولمبيّ وعدّها خطوةً إيجابية تسهم في تَعزيزِ الجانب المعنوي للاعبين في تقديم العطاء الذي يسهم في تَحقيقِ النتيجة الإيجابية أمام فيتنام تسعد جمهورنا الكريم.

وتأهل أولمبي العراق إلى ربع نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بعد فوزه (2-1) على نظيره السعودي خلال المباراة التي جمعتهما الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقال المدير الفني للمنتخب العراقي الأولمبي، راضي شنيشل، إنهم في وضع جيد لتقديم مباراة قوية أمام فيتنام والتأهل للدور نصف النهائي رغم صعوبة المواجهة واحترامه الكبير للمنافس.

وقال شنيشل، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد أمس الخميس: "طموحات المنتخبات المتأهلة لربع النهائي متساوية، ومنتخبات شرق آسيا تطورت كثيراً، والمنتخب الفيتنامي يمتاز بالسرعة والانضباط، ولكن ثقتنا عالية بقدراتِ لاعبينا على الظهور بمستوى فني جيد، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع وهدفنا المهم والرئيسي هو الوصول إلى أولمبياد باريس".