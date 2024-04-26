اليوم .. منتخب الصالات يلتقي نظيره الافغاني في بطولة آسيا

2024-04-26 10:00:13 - المصدر: واع

بغداد - واعيلتقي منتخبنا الوطني لكرة الصالات اليوم الجمعة مع نظيره الافغاني ضمن دور ترتيب المنتخبات من ( 5 - 8 ) لحساب بطولة آسيا المقامة في العاصمة التايلندية بانكوك.وأفاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) بأن " منتخب الصالات سيخوض لقاءً هاماً أمام المنتخب الافغانستاني في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة في صالة (هوامارك) المغلقة بالعاصمة التايلندية بانكوك ضمن ملحق التأهل الاضافي لنهائيات كأس آسيا المؤهل الى كأس العالم ،بعد الخسارة المفاجئة أمام المنتخب التايلندي بثلاثة اهداف لهدفين ".وأضاف أن " الفائز من مباراة اليوم سيتأهل لمواجهة الفائز من مباراة فيتنام وقيرغستان التي ستقام بعد مباراتنا لإحراز البطاقة الخامسة والأخيرة المؤهلة إلى بطولة كأس العالم التي ستقام في أوزبكستان".يذكر أن منتخبنا الوطني لكرة الصالات خاض أربع مباريات في البطولة الاسيوية تغلب فيها على نظيره السعودي وخسر من منتخب أوزبكستان وفاز على المنتخب الأسترالي قبل أن يخسر من البلد المضيف تايلند.