2024-04-26 10:00:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن التعاقد على شراء كميات كبيرة من السكر الخام المستورد لتعزيز أرصدة البلاد منه. وأشارت الوزارة في بيان إلى أنها تعاقدت على شراء 500 ألف طن من السكر، بالتوازي مع استمرار إنتاج السكر المحلى من البنجر وإنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للوزارة وطرحه في السوق. وأوضح أنها تستمر في طرح السكر الأبيض في منافذ المجمعات الاستهلاكية، والمعارض بأسعار مخفضة بسعر 27 جنيها للكيلو من منافذ التموين، على أن يتم صرف 2 كيلو فقط للفرد، بجانب استمرار توفير السكر المدعم على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلو ضمن المقررات التموينية. جدير بالذكر أن وزير التموين علي المصيلحي كان قد أصدر قرارا تحت الرقم 16 لعام 2024 بشأن تداول السكر الحر في الأسواق، وأن يقتصر تداول أي كميات وأرصدة متوافرة من السكر الحر بسعر27 جنيها للكيلو الواحد سواء كانت بفروع شركتى الجملة العامة، والمصرية، أو أية أرصدة أخرى متوافرة لدى مصانع التعبئة بالمحافظة على صرفها وتوزيعها بموجب البطاقات التموينية الذكية للموطنين عند صرف المقررات التموينية وبذات الأسعار والكميات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024.