الأنواء الجوية: ارتفاع بدرجة الحرارة وثلاث محافظات تتخطى حاجز الـ 40 درجة

2024-04-26 10:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أن تتخطى ثلاث محافظات حاجز الـ 40 درجة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد السبت، سيكون على العموم غائما جزئي الى غائم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضاف أن "طقس يوم الاحد، سيكون غائماً مع زخات مطر رعدية احياناً وخفيفة ومتفرقة ابتداءً من المنطقتين الوسطى والجنوبية نهارا لتشمل المنطقة الشمالية ليلاً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى أن "يوم الاثنين المقبل، الطقس سيكون على العموم غائماً مع تساقط امطار تكون رعدية احياناً وتبداً الامطار بعد الظهر ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الجنوبية والشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى ،وتنشط الرياح خلال النهار مسببة تصاعد الغبار في اماكن متفرقة ".

ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الثلاثاء المقبل، الطقس سيكون غائماً مع تساقط امطار تكون رعدية احياناً خفيفة الى متوسطة الشدة خاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، وتنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،وتنشط الرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال النهار مسببة تصاعد الغبار في اماكن متفرقة منها".