اعتقال أصحاب شركات تروج للحج التجاري

2024-04-26 10:06:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اعتقال أصحاب شركات بتهمة الترويج لما يسمى بالحج التجاري. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان إن بعض أصحاب شركات العمرة والحج تحايلوا على العراقيين وادعوا وجود تأشيرات تمكنهم من أداء مناسك الحج كالحج التجاري وغيرها من المسميات وكذلك هم لا يمتلكون إجازة ممارسة العمل، ما أدى لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم واعتقالهم. وأضاف، أن هناك تعاونا كبيرا مع وزارة الداخلية وكذلك مع وزارة الحج والعمرة السعودية لتحديد سماسرة الشركات والمكاتب ممن يتحايلون على المواطنين ويدعون منحهم فيز حج مقابل مبالغ مالية كبيرة. وأكد أن إصدار تأشيرة الحج إلى المواطنين العراقيين يتم من