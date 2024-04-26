تراجع اسعار صرف العملات في الناصرية اليوم الجمعة 

2024-04-26 10:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: شهدت بورصة مدينة الناصرية المحلية ليوم الجمعة المصادف 26 نيسان للعام 2024 تراجعا في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل سعر الدينار العراقي سعر الشراء 146250 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي سعر البيع 146750 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي...

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