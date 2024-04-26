تجارة صلاح الدين: خطة لتسويق أكثر من مليون و600 ألف طن من الحنطة

2024-04-26 11:00:03 - المصدر: واع

صلاح الدين –واع – فليح العبيدي

كشف فرع تجارة الحبوب في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، عن خططه الاستباقية لموسم تسويق الحنطة فيما توقع تسويق أكثر من مليون و600 ألف من الحنطة هذا الموسم.

وقال مدير فرع تجارة الحبوب في صلاح الدين المهندس دحام علي أحمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فرع صلاح الدين يجري استعدادات في تحضير وتنظيف البناكر بالإضافة الى اجراءات المناقلة التي شرعت من قسم التسويق والتي شارك بها اسطول وزارة التجارة في نقل الحنطة من مواقع صلاح الدين والتي اعتبرت خزينا ستراتيجيا وبعد الاطمئنان على تأمين الاحتياج من هذا المحصول الستراتيجي ودخول موسم التسويق في المحافظات الجنوبية"، لافتا الى أن "صلاح الدين اكبر محافظة، حيث كانت تمتلك خزينا ستراتيجيا والذي يقدر ب٥٠٠ ألف طن".

وأضاف أن "هناك انتاجا بكميات كبيرة متوقعة حسب بيانات زراعة محافظة صلاح الدين والتي يمكن ان تتجاوز المليون وستمائة طن"، مرجحا "بدء موسم التسويق في محافظة صلاح الدين بدايه شهر حزيران المقبل".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء الماضي، عن إطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في العراق.