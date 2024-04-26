عقدة ديالى.. 3 اسباب وراء "اقصر مدة جلوس" على كرسي الحكم في تاريخ العراق

2024-04-26 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

وُصِف تولي عضو مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي منصب محافظ ديالى لتصريف الاعمال امس الخميس، لمدة دقائق فقط، ثم تخويله مباشرة نائبه بإدارة المحافظة 15 يوما، بانها اقصر مدة لتبوء كرسي الحكم والتخلي عنه بشكل ارادي ولو بشكل مؤقت فيما طرح محللون 3 اسباب وراء قرار التميمي.

المحلل السياسي عدنان محمد قال في حديث لـ"بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)ان "قرار مجلس شورى الدولة بعودة محافظ ديالى السابق عضو مجلسها الحالي مثنى التميمي الى إدارة المحافظة وفق مبدأ تصريف الاعمال لايزال موضع جدل قانوني في ظل تقديم عدد من أعضاء مجلس ديالى طعن يوم امس".

وأضاف، انه "لا يمكن البت في المسار القانوني ولكن عقدة ديالى ستكون دافعا في اجراء متغيرات في القوانين من اجل تفادي تكرار هذه الإشكالية"، مؤكدا بان "عدم مضي مثنى التميمي في كرسي الحكم والتخلي الطوعي عنه بعد دقائق يعكس رغبته في ان يكون حاضرا بشكل دائم في مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة كونه لايزال مرشحا لمنصب المحافظ".

اما ابراهيم علي محلل سياسي فقد اشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى ان "التميمي أراد من قرار تخويل نائبه إدارة ديالى لمدة 15 يوما هو التأكيد بانه لايزال لاعبا قويا في ديالى خاصة مع شراسة التنافس مع قوى اخرى بعضها من الاطار التنسيقي الذي تشكل بدر ابرز اعمدته".

واضاف، ان "بدر لن تتخلى عن منصب محافظ ديالى وسعى مرشحها مثنى التميمي 4 مرات للمضي بها لكن الجلسات اخفقت في الوصول الى نتائج".

اما اسماعيل هادي محلل سياسي فقد اوضح في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "قرار التميمي بتخويل نائبه ياتي من اجل تفادي اشكالية ان تتطور الاحداث في بعقوبة وتدفع الى مظاهرات كما ان راي رئاسة الوزراء وهي المعنية الاول بالامر لايزال ضبابي في عودته خاصة وان اخر راي من قبل الامانة العامة اشار الى انه لايجوز الجمع بين منصب المحافظ وعضوية المجلس وهذا ما اكدت لجنة برلمانية".

واضاف، ان "وضع ديالى يزداد تعقيدا في ظل ارتفاع سقوف مطاليب اغلب القوى ومطالبتها بان يكون منصب المحافظ من حصتها".

وكان محافظ ديالى السابق وعضو مجلس المحافظة حاليا، مثنى التميمي، قد باشر بمهام محافظ ديالى امس الخميس لتسيير أمور المحافظة، قبل ان يمنح نفسه إجازة 15 يومًا بشكل مباشر وتكليف نائبه بمهام إدارة المحافظة، وسط استمرار غموض مدى قانونية إمكانية ان يتولى منصب محافظ ديالى في الوقت الذي هو عضو في مجلس محافظتها.