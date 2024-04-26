ارتفاع صادرات العراق من النفط رغم تخفيضات أوبك+

2024-04-26 11:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفع متوسط صادرات العراق من النفط خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 بمقدار 430 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، وفقًا لبيانات حديثة نشرتها وحدة أبحاث الطاقة. وتأتي الزيادة رغم تعهّد البلاد بتطبيق خفض طوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 223 ألف برميل يوميًا خلال النصف الأول من 2024، ولكن أرقام الإنتاج والصادرات ما تزال تشير إلى مخالفة العراق تعهداتها والتزاماتها باتفاق تحالف أوبك، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ورغم تراجع متوسط إنتاج العراق من النفط في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى 4.2 مليون برميل يوميًا، فإنه يُعدّ أعلى من المستهدف البالغ 4 ملايين برميل يوميًا وفقًا لاتفاق التحالف. وأعلن العراق تخفيض صادراته النفطية إلى 3.3 مليون برميل يوميًا بمقدار 130 ألف برميل يوميًا في مارسآذار الماضي، لتعويض زيادة الإنتاج فوق حصص أوبك خلال شهري ينايركانون الثاني وفبرايرشباط 2024، لكن أرقام الشهر الماضي تشير إلى استمرار زيادة الصادرات العراقية. حيث ارتفع متوسط صادرات العراق النفطية الخام والمشتقات خلال الربع الأول من 2024 إلى 3.92 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.49 مليون برميل يوميًا في الربع نفسه من العام الماضي، أي بنسبة نمو سنوية 12.3. وزاد متوسط صادرات العراق من النفط الخام إلى 3.36 مليون برميل يوميًا خلال المدة من ينايركانون الثاني حتى نهاية مارسآذار الماضي، مقابل 3.20 مليون برميل يوميًا في الربع المقارن من العام السابق له. وفي ينايركانون الثاني الماضي، ارتفعت صادرات الخام العراقي إلى 3.37 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.13 مليون برميل يوميًا في الشهر المقابل من العام الماضي. وعلى أساس شهري، تراجعت صادرات البلاد من النفط بصورة طفيفة في شهر فبرايرشباط الماضي إلى 3.35 مليون برميل يوميًا، ولكنها مرتفعة بصورة هامشية عند المقارنة بالشهر المقارن من العام الماضي، الذي سجل 3.33 مليون برميل يوميًا. وارتفعت صادرات العراق من النفط الخام على أساس شهري وسنوي خلال شهر مارسآذار الماضي إلى 3.38 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.14 مليون برميل يوميًا في الشهر نفسه من عام 2023. وتوضح الأرقام، التي حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة من شركة تحليل بيانات الشحن كبلر، أن متوسط صادرات العراق من المشتقات النفطية ارتفع إلى 0.554 ألف برميل يوميًا، خلال الربع الأول من 2024، مقابل 0.287 ألف برميل يوميًا في الربع المقابل من عام 2023. وفي شهر ينايركانون الثاني المنصرم، نمت صادرات المشتقات النفطية إلى 0.444 ألف برميل يوميًا، مقابل 0.266 ألف برميل يوميًا في الشهر نفسه من العام الماضي. وواصلت ارتفاعها في فبرايرشباط الماضي على أساس سنوي وشهري إلى 0.557 ألف برميل يوميًا، مقابل 0.268 ألف برميل يوميًا في الشهر المقارن من 2023. وللشهر الثالث على التوالي، صعدت صادرات المشتقات النفطية العراقية في مارسآذار الماضي إلى 0.662 ألف برميل يوميًا، مقابل 0.328 ألف برميل يوميًا في الشهر المقابل من العام الماضي. ويأتي من بين أبرز صادرات العراق من النفط، منتج النافثا الذي ارتفع متوسط صادراته خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 176.93 ألف برميل يوميًا، مقابل 80.43 ألف برميل يوميًا في الربع المقارن من العام الماضي. وسجل شهر ينايركانون الثاني الماضي أقل معدل في صادرات العراق من النافثا بكمية 120.53 ألف برميل يوميًا، في حين سجل فبرايرشباط أعلى معدل بحجم 214.49 ألف برميل يوميًا.