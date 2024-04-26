النزاهة تحبط محاولة ادخال مواد ممنوعة وتضبط 3 متورطين و (9) عجلات بمنفذ الشيب

2024-04-26 11:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، إحباط مُحاولة إدخال مواد ممنوعة من الدخول إلى العراق، فيما ضبطت المُوظَّفين المسؤولين عن ذلك في منفذ الشيب الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن " فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق الهيئة في ميسان، الذي انتقل إلى منفذ الشيب الحدوديِّ في المُحافظة، تمكَّن بعد المُتابعة والمُراقبة والتحرّي من إحباط مُحاولة إدخال 9 عجلاتٍ مُحمَّلةٍ بموادَّ ممنوعـةٍ من الاستيـراد، بعد ضبـطها في المنـفذ".

وبينت، أنه "تم ضبط 3 مُتَّهميـن، هم أعضاء لجنة الكشف على العجلات التي منحت الموافقة على إصدار التصاريح الگمرگيَّة للموادّ الممنوع إدخالها إلى البلد".

واشارت الى أنه " تمَّ خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، من ضبط أصل المُعاملات التي نُظِّمَت لها التصاريح الگمرگيَّة، وعرضها رفقة المُتَّهمين أمام قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ميسان، الذي قرَّر بدوره توقيف المُتَّهمين، استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".



