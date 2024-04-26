2024-04-26 11:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

عاشت مناطق عدة في إقليم كردستان خلال الأيام الماضية انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي في بعض المناطق وصلت الى اكثر من 12 ساعة في اليوم في البعض منها، ما تسببت بامتعاض شعبي وسياسي فيما علقت كهرباء إقليم كردستان على الامر مؤكدة وجود خلل بمنظومة الكهرباء وتم العمل على إصلاحه.

عضو برلمان إقليم كردستان السابق أحمد دبان انتقد، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024) ، سوء الخدمات في محافظات الإقليم ومنها الكهرباء.

وقال دبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "مازلنا في فصل الربيع والجو معتدل والمواطن لا يستخدم الأجهزة الكهربائية ذات الحمل العالي سواءً التدفئة أو السبالت وأجهزة التبريد".

وأضاف دبان، أنه "بالرغم من اعتدال الجو، الا أن التيار الكهربائي يشهد انقطاعا لساعات طويلة بشكل يومي يزيد عن الـ 12 ساعة يوميا في مدن إقليم كردستان، والمولدات الأهلية تقوم بإطفاء الكهرباء الساعة الواحدة بعد منتصف الليل"، مستدركا بالقول "وهذا يسبب إرباكا للمواطن".

وتساءل "إذا كنا في الربيع وهذا الحال، فكيف سيكون واقعنا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الأحمال على التيار الكهربائي؟".

من جانبها فقد ردت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان، مؤكدة اكتمال عملية تأهيل وحدات توليد الطاقة بنجاح وعودة الوضع إلى طبيعته.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن عملية الإصلاح في وحدات توليد الكهرباء اكتملت بنجاح ومن المقرر أن تكتمل العملية يوم الجمعة وسيعود الوضع إلى طبيعته.

وكشف البيان، أن عملية إصلاح وحدات توليد الكهرباء تتم سنويا ووزارة الكهرباء أرادت القيام بذلك هذا الموسم قبل موسم الصيف.