الثامنة: رئيس الاقليم يسعى لتاجيل انتخابات كوردستان

2024-04-26 11:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

افادت معلومات حصلت عليها قناة الثامنة بان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يسعى خلال زيارته الى بغداد لتاجيل انتخابات برلمان كوردستان. يقترب موعد بدء انتخابات برلمان الاقليم ورئيس إقليم كوردستان يسعى اثناء زيارته إلى بغداد ان يضمن تأجيل الانتخابات التي لن يشارك حزبه فيها. المتحدث باسم رئاسة الاقليم قال إن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيزور بغداد للمشاركة في اجتماع ائتلاف ادارة الدولة لمناقشة القضايا المشتركة، وسيكون موضوع الانتخابات من أولويات زيارته، لأن إقليم كوردستان يعيش حاليا فراغا قانونيا ودستوريا. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها قناة الثامنة، فان نيجيرفان بارزاني علم قبل مغادرته، ان بعض الأطراف السياسية في بغداد واطراف