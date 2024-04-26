بعد 8 ايام على غرقه .. انتشال جثة منتسب بالحشد الشعبي شمالي كركوك

2024-04-26 11:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الجمعة، بالعثور على جثة منتسب في الحشد الشعبي في نهر الزاب شمالي المحافظ بعد ثمانية أيام من غرقه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " خواصي الشرطة النهرية وخواصي الحشد الشعبي والمهمات الخاصة والأهالي عثروا اليوم، على جثة الشاب ( عمار قاسم)، كان قد غرق في الجمعة الماضية في نهر الزاب بمنطقة (طق طق) في ناحية التون كوبري (45 كم شمالي كركوك)، وهو منتسب في الحشد الشعبي".

وأضاف أن " فرق الغواصين وعلى مدى ثمانية ايام كانت تبحث عن الجثة وسط المياه، وتمكنت اليوم من العثور عليه، وقامت قوة من الشرطة بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".