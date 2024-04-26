الأمن الوطني يطيح بشخصين يبتزان الأطباء والأثرياء في ديالى

2024-04-26 11:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن الاطاحة بشخصين يبتزان الأطباء والأثرياء في محافظة ديالى.وذكر جهاز الامن الوطني عبر مقطع فيديو لاعتراف المتهمين الاثنين وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع) أن"المتهمين كانا يراقبان الأطباء والتجار والأثرياء ويوهموهم بأن لديهم غطاء سياسي وحزبي لغرض أخذ أموال طائلة منهم أو يكون مصيرهم الخطف".