العيساوي هو الأقرب.. البرلمان يحدد موعد حسم اختيار الرئيس الجديد

2024-04-26 12:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رجح النائب محمد الدليمي، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، حسم اختيار رئيس مجلس النواب خلال شهر أيار المقبل، فيما أشار الى ان كل التوافقات السياسية تتجه صوب اختيار سالم العيساوي رئيسا للمجلس.

وقال الدليمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "في كل لقاءاتنا مع قوى الاطار والكرد وبقية الكتل الأخرى ندعو الى أهمية الإسراع بحسم التصويت لمرشح لمنصب رئيس مجلس النواب خصوصا اننا امام اهم مؤسسة تشريعية والشعب ينتظر منها قوانين تخدم وتنظم مسارات الحياة وتضمن الحقوق".

وأضاف الدليمي، ان "كل التوافقات السياسية تتجه صوب اختيار سالم العيساوي رئيسا لمجلس النواب القادم، لما يتمتع به من خبرة والمامه ومقبوليته بين القوى والاحزاب السياسية".

وأشار الى ان "أيار المقبل سيكون حاسما في المضي بالتصويت على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب خاصة وان الوضع العراقي بات لا يتحمل اي تأخير وهناك سلسلة من مشاريع القوانين المهمة التي تنتظر الحسم والتوافقات للمضي بها".

يشار الى ان تحالف الفتح، أكد امس الخميس، قرب تحديد رئاسة مجلس النواب جلسة انتخاب رئيس المجلس، فيما أكد توجه الأغلبية البرلمانية مع دعم سالم العيساوي رئيسا للبرلمان.

وقال النائب عن التحالف مختار الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تداولا ما بين عدد من الأطراف السياسية من أجل تحديد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد، فهناك إصرار على حسم هذا الملف سريعا كون هذا التأخير أثر بشكل سلبي على عمل البرلمان".

وبين الموسوي ان "الأغلبية البرلمانية أصبحت حالياً مع دعم تولي سالم العيساوي رئاسة البرلمان، ولا نعتقد هناك أي مؤشرات او ملاحظات عليه، بل على العكس هو قريب من كل الكتل والنواب، ونتوقع انه سيتم انتخابه بالأغلبية في الجولة الثانية بعد تحديد موعد الانتخابات قريبا".

ولا يزال المشهد السياسي بانتظار عقد الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان، بعد ان حكمت المحكمة الاتحادية بصحة الجولة الأولى ورفضت الطعن بها، والتي افرزت فوز شعلان الكريم وسالم العيساوي، قبل ان ينسحب الكريم من الترشح وكذلك من حزب تقدم، ما جعل العيساوي المرشح الابرز وبانتظار عقد الجولة الثانية من التصويت.



