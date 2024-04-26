قبل ساعات من مواجهة سوسيداد.. تعديل طارئ على قائمة الميرنغي

2024-04-26 12:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، إجراء تعديل طارئ في قائمة الفريق التي ستخوض مباراة سوسيداد، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، في الجولة 33 من عمر الليجا.

وأشار الحساب الرسمي للنادي المدريدي على منصة "إكس"، إلى أن لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام انضم للقائمة بدلا من زميله البرازيلي رودريجو.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين - كيبا - فران

الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ناتشو - فاسكيز - فران جارسيا - روديجر

الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس - جولر

الهجوم: فينيسيوس جونيور - خوسيلو - إبراهيم دياز

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليجا برصيد 81 نقطة، فيما يحتل ريال سوسييداد المركز السادس برصيد 51 نقطة.

المصدر: كوورة



