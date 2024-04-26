2024-04-26 13:00:03 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانيأعلنت مديرية زراعة ميسان، اليوم الجمعة، حجم الكميات المستلمة من الحنطة لغاية الآن، فيما توقعت موسماً وفيراً وبأصناف جيدة.وقال مدير زراعة ميسان، ماجد جمعة، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "يتواصل موسم تسويق الحنطة في محافظة ميسان (موسم البركة والخير الوفير والإبداع) في موقعي سايلو العمارة ومجمع الطيب، بوتيرة متصاعدة، وبإشراف رسمي ضم رئيس لجنة الإشراف الرئيسية المشرفة على التسويق ومتابعة التسويق في محافظة ميسان برئاسة نائب محافظ ميسان رئيس اللجنة الزراعية العليا، منذر رحيم الشواي، وحضور نائب رئيس مجلس محافظة ميسان فالح النوري، ومدير الرقابة التجارية، وممثل جهاز الأمن الوطني العراقي مديرية الأمن الوطني في ميسان، وممثل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية".وأضاف جمعة، أن "الكميات المستلمة ولغاية الآن، بلغت 17 ألفاً و190 طناً من الحنطة"، متوقعاً أن "يكون المحصول وفيراً لهذا العام وبأصناف جيدة، ويتجاوز الـ(240) ألف طن للمزارعين المتعاقدين ضمن الخطة الزراعية وخارج الخطة الزراعية".وتابع: "وقد تتجاوز الكمية (300) ألف طن إذا ما اعتمدت الكميات المنتجة من المزارعين الآخرين غير المتعاقدين بسبب عدم توفر الحصة المائية لهم للتعاقد مع الدولة، وقاموا بزراعة أراضيهم بالاعتماد على الآبار والأمطار".