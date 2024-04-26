الداخلية تحصي عدد المقبوض عليهم في عملية البتاويين

2024-04-26 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد-واعأحصت وزارة الداخلية ،اليوم الجمعة، عدد المقبوض عليهم في عملية البتاويين .وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "عدد الملقى القبض عليهم في عملية البتاويين ببغداد بلغ لغاية الآن (307) متهمين بقضايا متنوعة".واكد ميري وفقا للبيان ان "العملية الأمنية ما زالت مستمرة في منطقة البتاويين".