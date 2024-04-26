الداخلية تحصي عدد المقبوض عليهم في عملية البتاويين
2024-04-26 13:00:03 - المصدر: واع
بغداد-واع
أحصت وزارة الداخلية ،اليوم الجمعة، عدد المقبوض عليهم في عملية البتاويين .
وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "عدد الملقى القبض عليهم في عملية البتاويين ببغداد بلغ لغاية الآن (307) متهمين بقضايا متنوعة".
واكد ميري وفقا للبيان ان "العملية الأمنية ما زالت مستمرة في منطقة البتاويين".
أحصت وزارة الداخلية ،اليوم الجمعة، عدد المقبوض عليهم في عملية البتاويين .
وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "عدد الملقى القبض عليهم في عملية البتاويين ببغداد بلغ لغاية الآن (307) متهمين بقضايا متنوعة".
واكد ميري وفقا للبيان ان "العملية الأمنية ما زالت مستمرة في منطقة البتاويين".