2024-04-26 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيواجه منتخبنا الاولمبي في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة نظيره الفيتنامي لحساب الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا تحت (23) عاماً المقامة في قطر .وأفاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن " منتخبنا الاولمبي العراقي سيلتقي مساء اليوم نظيره الفيتنامي في مباراة هامة لاتقبل القسمة على اثنين لتحديد المتأهل منها الى الدور نصف النهائي من البطولة ".وأضاف أن " مدرب منتخبنا الاولمبي راضي شنيشل أكد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة التي ستقام على أستاد الجنوب بمدينة الوكرة أن الفريق العراقي يمر بوضع فني جيد يؤهله لتقديم مباراة قوية على الرغم من صعوبة المهمة ".يشار الى أن منتخبنا الوطني كان قد اختتم استعداداته لهذه المباراة في مجمع الارسال بالعاصمة القطرية الدوحة أمس الاربعاء باجراء تدريبات شملت العديد من حالات اللعب المختلفة في الجانبين الدفاعي والهجومي".