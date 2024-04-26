الزوراء يواجه الكرخ في أبرز مباريات دوري النجوم

2024-04-26 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم الجمعة ثلاث مباريات لحساب الجولة الـ(24) من منافسات دوري النجوم العراقي للموسم الحالي (2024-2024).وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن " أولى المواجهات سيشهدها ملعب الكوت وتجمع فريق القاسم صاحب المركز الثامن عشر برصيد (17) نقطة بنظيره دهوك الذي يحل في المركز السابع برصيد (35) نقطة في الساعة الثالثة و(45) دقيقة بقيادة طاقم تحكيمي مؤلف من (فيد كريم وسجاد خليل ورحيم فلاح وحامد طالب ومحمد طارق) ".وأضاف أن " اللقاء الثاني سيقام بنفس التوقيت وسيلتقي فيه فريق الكرخ صاحب المركز الرابع عشر وفي جعبته (24) نقطة بصاحب المركز الرابع فريق الزوراء الذي يمتلك (40) نقطة على ملعب الساحر أحمد راضي بقيادة طاقم تحكيمي مؤلف من (واثق محمد وكرار عباس وحسنين رافل وأحمد عسكر ومحمد سلمان)".وأوضح أن " اللقاء الثالث سيكون بين فريق نفط الوسط متذيل الترتيب العام برصيد (11) نقطة أمام فريق نفط ميسان الذي يحل في المركز الحادي عشر برصيد (29) نقطة على ملعب النجف الاولمبي في الساعة السادسة مساءً بقيادة طاقم تحكيمي مؤلف من(محمد كامل وأحمد نعيم وهاني علي ومصطفى مهنا ومهند قاسم)".