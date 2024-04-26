الجامعات العراقية تقدم رؤى بحثية بشأن التعداد السكاني

2024-04-26 13:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأوضح المستشار الوطني للتعداد السكاني، مهدي العلاق، تفاصيل المؤتمر الذي إقامته جمعية الإحصائيين العراقيين، فيما أشار إلى أن الجامعات العراقية قدمت رؤى بحثية بشأن التعداد السكاني المرتقب.وقال العلاق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا المؤتمر هو مؤتمر علمي خاص بالجمعية العراقية للعلوم الإحصائية، ولذلك قوام البحوث هي بحوث أكاديمية من مختلف الجامعات العراقية، حيث ستتخذ الحكومة العراقية قرارها الكبير بتنفيذ التعداد السكاني لعام 2024 ".وأضاف، العلاق، أن "كل توجهات المؤتمر مرتبطة بتوفير بحوث ودراسات ومؤشرات تخدم عملية التعداد العام للسكان، وتساعد على تحليل البيانات السكانية ببناء نماذج مناسبة للتحليل الاحصائي حول البيانات السكانية، وكذلك عملية التغييرات السكانية المستقبلية".وأشار إلى، أن "كلية الرافدين بالإضافة الى تقديمها للبحوث فهي جهة داعمة للجمعية العراقية للعلوم الإحصائية، فضلاً عن دعم رابطة المصارف الخاصة، كما و لدينا مذكرة تفاهم لدعم الأنشطة العلمية لخدمة التنمية".وأعدت جمعية الإحصائيين العراقيين، يوم الخميس أمس، مؤتمراً شاركت فيه القطاعات الخاصة منها مجموعة المصارف الخاصة وكذلك البنك المركزي وأيضاً صندوق الأمم المتحدة وكلية الرافدين.