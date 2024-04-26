تحالف المالكي يطرح مرشحا ثالثا لمنصب محافظ ديالى

2024-04-26 13:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف رئيس السن في مجلس ديالى تركي العتبي، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، عن تقديم ائتلاف المالكي مرشحا جديدا لمنصب المحافظ.

وقال العتبي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ابلغ قوى الاطار وبشكل رسمي بان مرشح ائتلافه لمنصب محافظ ديالى هو عبد الرسول جدعان العتبي".

وأضاف العتبي، انه "تم ابلاغ القوى والكتل في مجلس ديالى بقرار تحالف المالكي"، مؤكدا ان "الأخير سيمضي بمرشحه في جولات المباحثات من اجل تحديد موعد جلسة الحسم".

يذكر ان العتبي هو ثالث مرشح يطرحه ائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى خلال الأسابيع الماضية من اجل حل عقدة تشكيل الحكومة المحلية.



