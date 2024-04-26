2024-04-26 13:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

شرطة البصرة تعلن الإطاحة بأخطر تجار المخدرات وتضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة





أعلن قائد شرطة محافظة البصرة اللواء لطيف عبد الرضا السعد عن الإطاحة بأخطر تجار المخدرات في المحافظة .

وذكر اللواء أنه بعد ورود معلومات استخبارية عن مكان تواجد المتهم تم وعلى الفور تشكيل فريق عمل من شعبة مكافحة مخدرات البصرة وفوج طوارئ الشرطة الرابع واستخبارات الأفواج وبعد وضع خطة محكمة وبعملية نوعية واستباقية تمت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته كمية تقدر ب 1 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة, ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل.