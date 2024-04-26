بذريعة الرواتب.. البارتي يتنصل عن تسليم عائدات المنافذ الى بغداد

2024-04-26 13:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، أن الحكومة الاتحادية ترسل رواتب الموظفين في الإقليم فقط.

وقال محمد كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة الاتحادية ترسل شهريا مبلغ حوالي 950 مليار دينار"، مبينا ان "هذا المبلغ هو لدفع رواتب الموظفين والبيشمركة والمتقاعدين والرعايا الاجتماعية".

وأضاف كريم، أن "حكومة الإقليم لديها التزامات مالية أخرى، مثل المشاريع الخدمية والستراتيجية وبناء المدارس والمستشفيات وإدامة المؤسسات الحكومية وتأهيل مشاريع الكهرباء والماء وغيرها".

وأشار إلى أن "كردستان ليس لديها عائدات حاليا سوى الإيرادات التي تحصل عليها من المنافذ الحدودية وعائدات الضرائب"، مستدركا بالقول "إذا سلمناها إلى بغداد فكيف سيتم تقديم الخدمات للمواطن، إذا كانت الحكومة الاتحادية لا ترسل سوى الرواتب".

وبين كريم أنه "لو كان الأمر بيد بعض المسؤولين في بغداد لطالبوا بحفر الجبال في كردستان وإرسالها إلى بغداد، وهدفهم إضعاف الإقليم".

يشار الى ان النائب الكردي السابق غالب محمد، أنتقد الاثنين (18 آذار 2024)، حكومة اربيل، فيما اشار الى انها تعاند وتتحدى قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الاقليم.

وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "قرار المحكمة الاتحادية كان باتًا وصريحًا ولا يحتاج لتفسير، وبالتالي يجب المباشرة بتوطين الرواتب ولا تحتاج لوقت كما هي حجتهم".

وأضاف أن "تأخير صرف الرواتب بالرغم من إرسال المبالغ من قبل بغداد، يجب أن يواجه بإجراءات رادعة"، مبينا أن "محاولة العناد ورفض تنفيذ قرار الاتحادية يجب أن يكون له تبعات قانونية".

وأشار الى أن "إصدار (ماستر كارد) تابع لمصرفي الرافدين أو الرشيد لا يستغرق أكثر من أيام أو أسبوع كأعلى حد"، مبينا ان "إجراءات التوطين لن تأخذ وقتا، ولكن أحزاب السلطة تريد استمرار فسادها وسرقاتها".