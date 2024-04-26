منتخب صالات العراق يخسر أمام أفغانستان ويفقد الفرصة الأخيرة للتأهل الى كأس آسيا والعالم

2024-04-26 13:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أضاع المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات الفرصة الأخيرة للتأهل إلى كأس العالم ليودع البطولة رسمياً بعد خسارته أمام نظيره الأفغاني 5-3 ضمن ملحق التأهل الاضافي لنهائيات كأس آسيا المؤهل إلى كأس العالم.

وتقدم منتخب أفغانستان في الشوط الأول على حساب منتخب العراق باربعة أهداف مقابل هدفين.

وأضاف العراق هدفاً ثالثاً في الشوط الثاني وقبل نهاية المباراة بثانيتين سجل فريق أفغانستان هدفه الخامس.

وانطلقت المباراة عند الساعة 10:00 صباح اليوم الجمعة صالة في قاعة هوامارك المغلقة بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وسيواجه منتخب أفغانستان بعد فوزه اليوم الفائز من مباراة قيرغيزستان وفيتنام، ويتأهل منتخب واحد ليكمل الأضلاع الأربعة إلى كأس العالم.

وفقد العراق فرصة بلوغ المونديال مباشرة بعد خسارته أمام تايلاند اليوم 3-2 .

ومنحت أوزبكستان، فرصة للمنتخب العراقي لكرة الصالات، من أجل التأهل لكأس العالم، بعد فوزها على فيتنام بهدفين مقابل هدف لكن منتخب العراق لم يستثمرها بعد خسارته اليوم امام افغانستان .