2024-04-26 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مديرية مرور قضاء "دوكان" بمحافظة السليمانية، يوم الجمعة، باصابة عدد من الأشخاص جراء حادث سير ناجم عن اصطدام شاحنة بعدد من السيارات.

و اصطدمت شاحنة بـ13 مركبة أمام نقطة تفتيش في قضاء "دوكان" وبحسب المعلومات الأولية، فإن هناك إصابات، رغم الأضرار المادية.

ونقل راديو "FM" لسان حال مديرية مرور محافظة السليمانية عن مدير شرطة مرور دوكان العميد أوميد عبدالله قوله، إن سبب الحادث يعود الى حصول عطل بالمكابح مما أدى إلى فقدان السيطرة على الشاحنة واصطدامها بعدد من العجلات، مضيفا أن عدد من الاشخاص أُصيبوا بجروح اثر الحادث.

من جهتها أعلنت طوارئ محافظة السليمانية، أن 18 شخصا أصيبوا بجروح بحادث سير مروع في "دوكان" بعدما اصطدمت شاحنة بـ 13 مركبة أخرى على طريق دوكان - السليمانية.

وقال سامان نادر، مدير مركز طوارئ السليمانية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن شاحنة فقدت السيطرة على طريق دوكان - السليمانية، واصطدمت ب 13 أخرى.

و وأشار إلى أنه أصيب ما لا يقل عن 18 شخصا في الحادث، من بينهم سائق وركاب المركبات الأخرى.