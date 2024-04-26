مسؤول مصرفي يؤشر "خطرا" على العراق جراء حرمان أكثر من نصف بنوكه من استخدام الدولار

2024-04-26 14:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، يوم الجمعة، حرمان أكثر من نصف مصارف البلاد من التعامل بالدولار الأمريكي "مؤشرا خطيراً" على الاقتصاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى الأمن الاقتصادي العربي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت.

وقال الحنظل في كلمته، إن الملتقى ينعقد في ظروف معقدة ومتغيرات جيوسياسية تشهدها المنطقة، وبدأ يتأثر فيها القطاع المصرفي العربي، بدءا من دولة العراق.

وأضاف أن العراق مازال يواجه تحديات كبيرة، على مختلف المستويات الاقتصادية، منها حرمان القطاع المصرفي الخاص العراقي من استخدام الدولار، والذي تجاوز نصف عدد المصارف العاملة داخل البلاد، وهو مؤشر خطير جدا، بالرغم سعي المؤسسات العراقية الحكومية والخاصة للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، مستدركا القول: لكن لأول مرة نشهد استهدافاً واضحا للقطاع الذي بدأ يؤثر على الخدمات المصرفية داخل البلاد، ويزعزع ثقة المواطن، ويعرقل من توسع نسبة الشمول المالي .

كما أشار الحنظل الى أن "رابطة المصارف الخاصة تعمل مع الحكومة العراقية والبنك المركزي وبعض المؤسسات المحلية والدولية، لإنقاذ القطاع المصرفي، وعودة المصارف المحرومة من التعامل بالدولار إلى نشاطها، ولكن هذا لا يكفي، وانما يتطلب الاستمرار بالتعاون مع القطاع المصرفي العربي والاجنبي، لان مرحلة دمج القطاع المصرفي العراقي مع نظيره العربي يجب أن تبدأ سريعا".

وأردف بالقول: نحن نخطو خطوات واسعة بهذا الاتجاه، خصوصا ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجرى حوارات في واشنطن مع الرئيس الأمريكي ومسؤولين آخرين في الحكومة والذين أعلنوا في بيان مشترك امكانية عودة مجموعة من المصارف العراقية الى التعامل بالدولار ودعم القطاع المصرفي الخاص .