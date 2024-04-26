2024-04-26 14:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حدد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، اليوم الجمعة، موعد البدء بتنفيذ مشروعي مترو بغداد وقطار النجف – كربلاء السريع. وقال الأسدي في تصريح تابعته الاقتصاد نيوز إن مجلس الوزراء أصدار قراراً باعتماد التعاقد مع استشاري المشروع، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من جميع مراحل ومتطلبات الإدراج والاعتماد. وأشار إلى أنه تم فتح الحقائب الاستثمارية الخاصة بالمشروعين وتم إغلاقها يوم 12 من الشهر الجاري، مبيناً أن إغلاق التقديم الفني والمالي سيكون يوم 12 من الشهر المقبل وبعدها سيقوم الاستشاري بمهامه بتقييم العروض لغاية نهاية الشهر المقبل حيث سيكون الإعلان عن اسم المستثمر ويتم التعاقد مع المستثمر والمباشرة بالمشروعين.