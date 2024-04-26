بمشاركة رابطة المصارف الخاصة.. فرص استثمارية على طاولة منتدى اقتصادي أردني عراقي في أيار المقبل

2024-04-26 14:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تنطلق في الخامس من شهر أيار المقبل فعاليات المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة، الذي ينظمه مجلس الأعمال العراقي في عمان، وسط اهتمام رسمي كبير ومشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص في البلدين ودول المنطقة. حسب بيان للمجلس، يشارك بأعمال المنتدى الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، ويفتتح في مركز الملك حسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، وزراء الصناعة والكهرباء من العراق، إلى جانب وزراء من الأردن، وأصحاب أعمال ومستثمرين وشركات عربية وأجنبية. ويشارك بالمنتدى، كذلك الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، واتحاد رجال الأعمال العرب، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية التابعتين لمجموعة البنك الدولي، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات انتاج، ورابطة المصارف العراقية الخاصة، وجمعية البنوك الأردنية، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيدكو، والمناطق الحرة والتنموية الأردنية. وينظم المجلس المنتدى الذي يستمر على مدار يومين، ويتخلله إقامة معرض للشركات، ولقاءات ثنائية مع أصحاب القرار من البلدين، بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية. تتمحور جلسات عمل المنتدى حول أبرز الفرص الاستثمارية لدى الأردن والعراق، وآفاق الفرص التجارية والصناعية في البلدين، ورؤية التحديث الاقتصادي، والاستثمار في العراق، والفرص الاستثمارية في المنطقة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة والتنموية الأردنية. كما تتمحور الجلسات حول دور القطاع المصرفي في توفير التسهيلات المالية لقطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والنقل والبنية التحتية، ودور المؤسسات الدولية في توفير التمويلات المالية للمشروعات الاستثمارية، وعرض قصص نجاح لشركات استثمارية أردنية وعراقية. يسعى المنتدى لتعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء الترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وبناء شراكات طويلة الأمد وخلق شراكات مستدامة وتعميق التفاهم المتبادل بين الدول المشاركة وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.