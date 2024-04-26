2024-04-26 14:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع- نصار الحاجحدد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، اليوم الجمعة، موعد البدء بتنفيذ مشروعي مترو بغداد وقطار النجف – كربلاء السريع.وقال الأسدي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "مجلس الوزراء أصدار قراراً باعتماد التعاقد مع استشاري المشروع"، لافتاً إلى أنه "تم الانتهاء من جميع مراحل ومتطلبات الإدراج والاعتماد".وأشار إلى أنه "تم فتح الحقائب الاستثمارية الخاصة بالمشروعين وتم إغلاقها يوم 12 من الشهر الجاري"، مبيناً أن "إغلاق التقديم الفني والمالي سيكون يوم 12 من الشهر المقبل وبعدها سيقوم الاستشاري بمهامه بتقييم العروض لغاية نهاية الشهر المقبل حيث سيكون الإعلان عن اسم المستثمر ويتم التعاقد مع المستثمر والمباشرة بالمشروعين".وكان مجلس الوزراء قد قرر ما يلي في إطار متابعة تنفيذ مشروعي مترو بغداد، وقطار نجف- كربلاء السريعأولاً/ مشروع مترو بغداد:1. تعديل قرار مجلس الوزراء (23753 لسنة 2023) بما يضمن تحقيق الآتي:أ. وضع معايير تقييم المستثمرين وتأهيلهم، ودراسة وتحليل العروض المقدمة من قبلهم لغاية توقيع العقد الاستثماري.ب. تدقيق ومصادقة الوثائق والتصاميم الأولية والنهائية التفصيلية والتنفيذية كافة، لمشروع مترو بغداد بالكامل، وتدقيق وثائق الصيانة والتشغيل ومصادقة كلف المشروع المقدمة من المستثمرين ووثائق ومتطلبات نقل الملكية.جـ. الإشراف على تنفيذ المشروع لغاية بدء التشغيل الفعلي.2. تخويل أمانة بغداد صلاحية التعاقد مع ائتلاف الشركة الاستشارية (HSS) الماليزية الجنسية، وشركة (CHSS) الإماراتية الجنسية (مشاركة)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط (8 و16) الملحقة بالتعليمات لتنفيذ العقد بحسب المراحل الواردة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.3. تكون نسبة أجور العقد الاستشاري (0.6%) لمرحلتي (التقييم + التدقيق)، ونسبة (1.2%) لمرحلة الإشراف من الكلفة التخمينية الأولية الاسترشادية، على أن يُعتمد لاحقًا المبلغ المقدم في العرض الأفضل.4. استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج.5. تتحمل الجهة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة، التي سيتمّ دفعها من أمانة بغداد.6. تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح الإجازة وتوقيع العقد الاستثماري للشركات الاستثمارية من أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار، وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة.ثانيًا/ مشروع مترو قطار نجف– كربلاء السريع:1. إدراج المشروع كما يأتي:أ. وضع معايير تقييم المستثمرين وتقييمهم وتأهيلهم ودراسة وتحليل العروض المقدمة من قبلهم، لغاية توقيع العقد الاستثماري.ب. تدقيق ومصادقة الوثائق والتصاميم الأولية والنهائية التفصيلية والتنفيذية كافة، لمشروع قطار نجف– كربلاء السريع بالكامل، وتدقيق وثائق الصيانة والتشغيل ومصادقة كلف المشروع المقدمة من المستثمرين ووثائق ومتطلبات نقل الملكية.جـ. الإشراف على تنفيذ المشروع لغاية بدء التشغيل الفعلي.2. تخويل وزارة النقل صلاحية التعاقد مع ائتلاف الشركة الاستشارية (HSS) الماليزية الجنسية، وشركة (CHSS) الإماراتية الجنسية (مشاركة)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط (8 و16) الملحقة بالتعليمات لتنفيذ العقد بحسب المراحل الواردة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.3. تكون نسبة أجور العقد الاستشاري (0.6%) لمرحلتي (التقييم + التدقيق) ونسبة (1.2%) لمرحلة الإشراف من الكلفة التخمينية الأولية الاسترشادية، على أن يُعتمد لاحقًا المبلغ المقدم في العرض الأفضل.4. استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج.5. تتحمل الجهة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة التي سيتمّ دفعها من وزارة النقل/ الشركة العامة لسكك حديد العراق.6.تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح الإجازة وتوقيع العقد الاستثماري للشركات الاستثمارية من أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار، وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة.