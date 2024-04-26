اصابة 18 شخصا في اصطدام 13 سيارة بالسليمانية

2024-04-26 14:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

اصيب العديد من المواطنين في حادث سير وقع على طريق السليمانية – دوكان. وقال مدير مرور دوكان لقناة الثامنة ان شاحنة فقدت السيطرة على طريق السليمانية دوكان واصطدمت بـ 15 سيارة واسفر الحادث عن اصابة العديد من المواطنين. قائممقام دوكان اوضح للثامنة ان الوضع الصحي للجرحى مستقر بعد ايصالهم الى المستشفيات. واكد مستشفى طوارىء دوكان لقناة الثامنة ايصال 18 مصابا الى المستشفيات، فيما اشار بهمن عبدالله الرائد في مديرية مرور السليمانية الى ان الحادث لم يسفر عن اية حالة وفاة. كما اكد مدير الاسعافات الفورية في السليمانية سامان نادر لقناة الثامنة اصابة 18 شخصا في الحادث واوضاعهم الصحية مستقرة.