الدفاع المدني: حريق فلكة السماوة تسبب باضرار في 6 محلات تجارية

2024-04-26 14:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مدير دفاع مدني ذي قار العميد احمد حسن زويد، اليوم الجمعة، بأن حريقاً شبّ في 6 محال تجارية قرب فلكة السماوة جنوبي الناصرية، دون وقوع أي خسائر بشرية، بينما اقتصرت الأضرار على الماديات. وأوضح المدير أن ثلاث فرق متخصصة من الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي...

