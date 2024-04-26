2024-04-26 14:18:07 - المصدر: منصة إيشان

استقالت المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأميركية هالة غريط، اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة، في ثالث استقالة على الأقل من الوزارة بسبب هذه القضية. وحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، كانت هالة أيضا نائبة مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي، وانضمت إلى وزارة الخارجية منذ نحو عقدين كمسؤولة سياسية وحقوقية. وكتبت هالة على […]

ظهرت المقالة استقالة متحدثة باسم الخارجية الأميركية دعما لغزة أولاً على Eishan.