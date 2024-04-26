تجمع عربي: مشكلة كركوك تتعقد وعلى السوداني التدخل

2024-04-26 14:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-كركوك

أكد منسق هيأة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، أن مشكلة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك تتعقد.

وقال الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "مشكلة كركوك تتعقد أكثر، وكل طرف متمسك برأيه ولا يوجد أي حل للخروج من الأزمة الحالية وتسمية المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابهم".

وأضاف أن "على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التدخل لإيجاد مخرج للأزمة التي تعقدت، وأفضل الحلول هو تدوير منصب محافظ كركوك بين المكونات الثلاثة، الكرد، والتركمان والعرب".

ويتمسك كل من العرب والكرد بمنصب محافظ كركوك، الامر الذي منع عقد اول جلسة لمجلس المحافظة حتى الان، جنبا الى جنب مع محافظة ديالى من بين 15 محافظة في العراق.